Amenzi pentru nerespectarea măsurilor anti COVID-19 aplicate de DSP Mureș Conducerea Direcției de Sanatate Publica Mureș a anunțat, la solicitarea cotidianului Zi de Zi, situația contravențiilor aplicate in urma controalelor efectuate pentru verificarea masurilor anti COVID-19, de la izbucnirea pandemiei și pana la data de 15 aprilie. ”In perioada 15 martie 2020 – 15 aprilie 2020 s-au aplicat un numar de 39 de contravenții. Cuantumul … Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Direcției de Sanatate Publica Mureș a anunțat, la solicitarea cotidianului Zi de Zi, ca de la izbucnirea pandemiei de COVID-19 și pana la data de 15 aprilie, au fost efectuate peste 700 de repartiții pentru medici rezidenți. ”Au fost efectuate 722 de repartiții pentru medici rezidenți in…

- In ultimele 24 de ore, inspectorii Directiei de Sanatate Publica Galati au facut verificari la persoanele izolate la domiciliu si au constatat ca majoritatea nu respecta regulile stabilite de autoritati. Astfel, inspectorii au dat amenzi in valoare totala de peste 300.000 de lei. Alte sanctiuni au…

- Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a transmis vineri, 17 aprilie, urmatorul comunicat de presa: ”Pana astazi, 17 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 250 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid-19 (coronavirus). Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate…

- Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a transmis miercuri, 15 aprilie, urmatorul comunicat de presa: ”Pana astazi, 15 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 243 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid-19. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica…

- In ultimele 24 de ore, jandarmii au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare de 18.000 de lei pentru nerespectarea masurilor privind circulația persoanelor. Fie ca vorbim de misiunile de asigurare a ordinii publice in zona centrelor de carantina sau de alte misiuni executate in acest context, precum…

- Un dosar penal si amenzi contraventionale in valoare totala de peste 400.000 de lei - este bilantul actiunilor desfasurate in judet de politisti, jandarmi si militari in contextul Starii de Urgenta, instituita din cauza evolutiei COVID-19.Prefectura Suceava a transmis ca, duminica, in scopul…

- Peste 970 de persoane din Bistrița-Nasaud se afla in izolare la domiciliu, iar alte 113 sunt in carantina. In urma unor acțiuni de verificare a respectarii masurilor de izolare la domiciliu, jandarmii au aplicat o amenda in valoare de 1.000 lei, iar polițiștii alte doua, in cuantum total de 2.000 lei.…

- Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui a aplicat, in ultimele 24 de ore, un numar de 15 sanctiuni in valoare de 45.300 de lei, pentru nerespectarea masurilor de combatere a infectiei cu COVID-19, au informat reprezentantii Prefecturii Vaslui. Totodata, potrivit sursei citate, pentru a verifica respectarea…