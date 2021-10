Stiri pe aceeasi tema

- Noi masuri pentru combaterea ”muncii la gri” intra in vigoare din 20 octombrie. Ordonanța de Urgența 117/2021 a fost publicata in Monitorul Oficial. Amenzile pe care le pot primi angajatorii se ridica la 200.000 de lei. Daca angajatorul ofera un salariu net mai mare decat cel inregistrat in ștatul…

- Ordonanța de urgența (117/2021) pentru combaterea „muncii la gri” a aparut, marți, in Monitorul oficial. Din 20 octombrie se pot da amenzi de pana la 200.000 de lei pentru munca la gri, in timp ce pentru intarzierea salariului amenda poate ajunge pana la 10.000 de lei pentru fiecare salariat aflat in…

- Daca angajatorul ofera un salariu net mai mare decat cel inregistrat in ștatul de salarii și declarat prin declarațiile fiscale aferente poate primi o amenda cuprinsa intre 8.000 la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situație. Cuantumul maxim al amenzii nu poate sa depașeasca…

- Avocatul Poporului considera neconstituțional ca angajații din spitale și centre rezidențiale sa poata munci doar cu certificatul digital sau testul negativ, facut pe banii lor. Cele doua proiecte de lege, care vizeaza aceste condiționari, propun suspendarea, respectiv incetarea contractului de munca,…

- Ordonanta de urgenta nr. 94 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 830 din 31 august 2021. Angajatorii care detin avize de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite aveau obligatia de a elabora, pana la 1 septembrie…

- Guvernul Cițu a aprobat luni Ordonanța de Urgența care prevede acordarea unor tichete de masa și posibilitatea inscrierii la o loterie cu premii in bani pentru persoanele care se vaccineaza impotriva coronavirusului. Tichetele de masa in valoare de 100 de lei vor fi acordate din momentul in care intra…

- De prima de relocare beneficiaza șomerii inregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanța mai mare de 50 km fața de localitatea in care iși au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, iși…

- Actul normativ vizeaza modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.Legea prevede introducerea unor noi activitati din domeniul productiei energiei electrice si termice in categoria celor care se desfasoara in conditii de munca speciale, precum si instituirea…