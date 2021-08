Amenzi pentru mobila veche abandonată pe platformele de depozitare a deșeurilor (Social) V-ați cumparat mobila noua, ce faceți cu cea veche? Sfatul polițiștilor locali este sa contactați una dintre firmele de salubrizare autorizate, altfel riscați sa fiți amendați. Este și cazul a doi brașoveni care incercau sa scape de piesele vechi de mobilier, pe care voiau sa le abandoneze la platformele de depozitare a deșeurilor. Cei doi au fost sancționați contravențional cu o amenda totala in valoare de 1.600 de lei. Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

