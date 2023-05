Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți șoferi cu mașini tari, care au fost amendați in lanț pe Autostrada Transilvania in cursul zilei de vineri, 21 aprilie. Polițiștii din cadrul Brigazii Autostrazi au acționat pe tronsonul de autostrada Campia Turzii - Nadașelu, respectiv Targu Mureș - Chețani, pentru combaterea nerespectarii…

- Regulile sunt absolut normale in orice loc din lume, dar sunt adeseori incalcate in Banie. La fel de rare sunt si sanctiunile pe care Politia Locala si responsabilii Primariei Craiova le dau celor care le incalca. Banala uscarea a rufelor in afara balconului este o contraventie. Acest lucru nu-i impiedica…

- Usturatoare și nemiloase sunt amenzile, pe masura profiturilor, in țarile cuvilizate de pe Batranul Continent. In Romania, deși veniturile operatorilor din domeniul jocurilor de noroc sunt frumușele, masurile luate de autoritați sunt blande, adica inexistente.

- Guvernanții vor ca toți cei care nu vor incheia o polița de asigurare obligatorie pentru locuința, precum celebra PAD, sa fie amendați. Un nou proiect de lege pus in dezbatere propune ca cei neasigurați sa fie amendați.In plus, in proiect se vorbește și despre majorarea impozitelor la locuințe, pentru…

- Consiliul Național al Audiovizualului a dat doua amenzi uriașe și doua somații publice unui post TV din Romania. Derapajele au fost sancționate drastic de CNA. Cum a motivat instituția decizia. Amenzi uriașe pentru un post TV din Romania Joi, 23 februarie 2023, reprezentanți ai Consiliului Național…

- Amenzi pentru comercianții care nu au contracte cu operatorul de salubrizare! Polițiștii locali piteșteni din cadrul Compartimentului Protecția Mediului au acționat in Piața Ceair (strada Traian Vuia) pentru verificarea comercianților in vederea respectarii prevederilor Legii 101/2006, cu privire la…

- Modificari la Codul rutier. Soferii vor putea fi amendati cu pana la 3.000 de lei, din martie, daca nu respecta noile reguli Soferii vor putea primi amenzi din luna martie, pentru lucruri care pana acum le erau permise, dupa ce s-au facut mai multe schimbari la Codul rutier. Asadar, din 2 martie 2023,…

- Doi barbați din satul Glod, comuna Moroeni, de 36 și 40 de ani, au fost prinși de polițiști, in cursul zilei de ieri, in timp ce transportau lemne cu atelaje hipo, fara documente de proveniența. Intreaga cantitate de material lemnos a fost confiscata, iar barbații au fost amendați cu cate 2000 de lei.…