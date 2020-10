Amenzi pentru ieșenii care nu respectă legea. Peste 80 de sancțiuni au fost aplicate persoanelor care nu poartă mască Mai multe echipaje de jandarmii au continuat misiunile pentru asigurarea liniștii publice și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2. Acțiunile au fost desfașurate alaturi de celelalte structuri M.A.I. – Poliție și Poliție de Frontiera, sub coordonarea Instituției Prefectului. In numai trei zile au fost aplicate un numar de 203 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind de 49.050 lei. Dintre acestea un numar de 88 sancțiuni au fost date pentru nerespectarea masurii privind portului mijloacelor de protecție individuala. In ziua de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bacauani continua activitatile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. In ultimele 24 de ore, in cadrul activitatilor desfasurate au fost angrenate 253…

- CARAS-SEVERIN – Au fost legitimate peste 700 de persoane, au fost verificate 102 mijloace de transport si au fost controlate 43 de societati comerciale! In ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate,…

- Persoanele care nu purtau masca au fost amendate de catre jandarmi. In ultimele zile, jandarmii ieșeni au continuat misiunile pentru asigurarea publice și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2, alaturi de celelalte structuri M.A.I. – Poliție…

- Ziarul Unirea Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in Alba: Mai multe sancțiuni aplicate pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in Alba: Mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea masurilor…

- In zilele de 03 și 04 octombrie a.c. de jandarmii ieșeni au continuat misiunile pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2, o parte dintre misiuni desfașurandu-se in cooperare cu Poliția,…

- Fortele de ordine continua actiunile de prevenire si limitare a infectarii cu virusul covid 19, anunta reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta.In acest sens, peste 250 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai organelor abilitate de control din judetul Constanta au…

- CONTINUA ACȚIUNILE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate actiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, impuse pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. La cele 9 acțiuni punctuale, organizate…

- In cursul zilei de ieri și in noaptea de 24/25 iulie a.c., sub coordonarea Instituției Prefectului, politistii gorjeni, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ANSVA, ANPC și Ministerul Sanatații au desfașurat actiuni de verificare,…