Stiri pe aceeasi tema

- "Dintre persoanele sanctionate exemplificam cazul unui barbat care a fost depistat in zona unui supermarket de pe soseaua Nicolina, fara a purta masca de protectie, iar cu ocazia verificarilor s-a constatat ca acesta nu a respectat nici masura izolarii la domiciliu, amenda aplicata in acest caz fiind…

- Masca de protecție va fi obligatorie oriunde pe strada și in municipiul Buzau, precum și in alte localitați din județ unde rata de infectare este peste 1.5 la mia de locuitori, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, aseara, o decizie prin care a fost propusa modificarea valorii…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Cluj a decis marți sa inchida școlile și gradinițele din Florești și Tritenii de Jos, dupa ce rata de infectare cu COVID-19 in cele doua comune a trecut de 3/1.000 de locui

- Prefectura Suceava a explicat ca pentru a calcula incidenta numarului de cazuri cumulat la 14 zile, raportat la 1.000 de locuitori, s-a luat in considerare populatia rezidenta in municipiul Suceava, respectiv 124.589 de locuitori, noteaza Agerpres. Vineri, 16 octombrie, incidenta numarului…

- Cetațenii din Alba Iulia au fost informați in legatura cu obligativitatea respectarii regulilor de protecție sanitara. Incepand de azi, 16 octombrie, in 13 localitați ale județului este obligatorie purtarea maștii de protecție in toate spațiile publice deschise. Azi, 16 octombrie, in municipiul Alba…

- Maștile faciale pot deveni ineficiente, daca sunt purtate pe timp de ploaie, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. OMS spune ca masca trebuie inlocuita, daca devine umeda, deoarece nu mai este eficienta in lupta contra coronavirusului. Potrivit medicilor, maștile ar trebui inlocuite de fiecare…

- Atenție, incepand cu data de 09 octombrie 2020, in intervalul … Post-ul De astazi, masca este obligatorie și pe strada in Targoviște, Titu și alte 9 localitați. Amenzi usturatoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Purtarea mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura este obligatorie in spatiile inchise inca din data de 15 mai iar de la 1 august 2020, a devenit obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, […]