Amenzi pentru constructorul Autostrăzii A7: Nereguli grave descoperite de Garda de Mediu Garda de Mediu a aplicat sancțiuni firmei bulgare care construiește tronsonul Ploiești-Buzau al autostrazii A7, dupa ce au descoperit nereguli grave pe lotul 2 Mizil-Pietroasele. In urma perchezițiilor efectuate saptamana trecuta intr-un dosar privind activitați miniere fara permis, comisarii de mediu au gasit gramezi de deșeuri depozitate ilegal pe sol. Pe 18 iulie 2024, la […] The post Amenzi pentru constructorul Autostrazii A7: Nereguli grave descoperite de Garda de Mediu appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 18.07.2024, la solicitarea Inspectoratului General al Politiei Romane, comisari din cadrul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu au efectuat un control pe un amplasament aflat in proximitatea lucrarilor de terasament ale autostrazii Ploiesti – Buzau. Actiunea viza trei gropi…

- Garda de Mediu Constanta a impus sancțiuni in valoare totala de 120.000 de lei dupa efectuarea unor controale la cinci cariere de piatra situate in zona Sibioara – Mihail Kogalniceanu. Intr-unul dintre cazuri, autoritațile au decis suspendarea activitații pana la obținerea unei autorizații de mediu…

- Masacrarea arborilor de pe strazile și din parcurile orașului a devenit un lucru obișnuit in activitatea reprezentanților Primariei Galați, indiferent daca ne referim la teii taiați din parcurile din centrul orașului, deoarece primarului Ionuț Pucheanu ii plac parcurile cu mari platouri de beton, la…

- Activitatea inspectorilor sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor se axeaza, in principal, pe preventia aparitiei riscului si a pericolelor privind siguranta alimentara, la protejarea sanatatii publice si, implicit, a intereselor turistilor aflati in vacanta pe litoralul Marii Negre.Echipele…

- In perioada 01 30.06.2024, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de verificare si control conform Programului Cadru de actiuni pentru anul 2024, aprobat de Inspectia Muncii.Astfel, echipele de inspectori de munca din cadrul serviciului control relatii de munca, au efectuat…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi in valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Mai mulți operatori economici specializati in comercializarea de autovehicule noi sau second hand au fost sancționați, dupa ce au prezentat mai multe abateri de la normele legale. ANPC…

- Reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat controale la agenții economici din Aeroportul Otopeni și au aplicat amenzi in valoare de aproape 370.000 de lei. Ce nereguli au descoperit aceștia? La sfarșitul lunii mai 2024, ANPC a organizat o sesiune de consiliere…

- Ordonanța de urgența nr. 41/2022 a introdus in Romania sistemul RO e-Transport, menit sa monitorizeze transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat. Deși scopul inițiativei este combaterea fraudei și evaziunii fiscale, anumite aspecte ale ordonanței au generat controverse, in special legate de proporționalitatea…