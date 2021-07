Stiri pe aceeasi tema

- In cursul lunii iunie a.c., ca urmare a sesizarilor din oficiu, precum si a unor sesizari primite prin Sistemul National Unic Apeluri de Urgenta 112, cu privire la activitatea neautorizata de la o baza sportiva din Municipiul Bacau, la nivelul Sectiei 1 Politie Bacau s-au desfasurat activitati specifice…

- Luna trecuta, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau au efectuat mai multe controale pe tematica gripei aviare, boala identificata la nivelul mai multor localitați din țara. Acțiunile au avut ca scop verificarea respectarii de catre populație și firme…

- De la vara, daca sunteți gasiți la granița cu sume de bani care depașesc 10.000 de euro, nu mai riscați sa ramaneți fara ei. In schimb, sunt menținute amenzile in astfel de cazuri. Astfel, potrivit unui proiect de act normativ initiat de Ministerul Finantelor și aflat, in prezent, in dezbatere publica,…

- La data de 18 mai a.c., polițiștii au intervenit la 98 de evenimente, dintre care 94 au fost sesizate pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112 si au organizat 6 actiuni. Pentru abaterile de la normele contravenționale, polițiștii au aplicat 234 de sancțiuni, pentru incalcarea prevederilor privind…

- Incalzirea vremii se pare ca a facut ca și bolile respiratorii sa nu mai aduca zeci de pacienți pe patul de spital. Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat ca numai intr-o saptamana, in tot județul, au fost inregistrate 327 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, dar și 860 de infecții acute…

- La intervale orare diferite, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica au acționat, zilele acestea, pe linia evaluarii modului de asigurare a dispozitivului de paza in cadrul obiectivelor comerciale. Astfel a fost verificat modul de asigurare a securitatii la un numar de 430 de obiective,…

- Peste 300 de comercianți au fost calcați, luna trecuta, de inspectorii sanitari veterinari bacauani. S-a urmarit, in principal, atat respectarea de catre firme a conditiilor de inregistrare, autorizare și funcționare a unitaților, dar mai ales respectarea condițiilor de igiena la comercializarea, manevrarea…

- In ultimele 48 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat sa actioneze, pe raza judetului Bacau, pentru siguranta si sanatatea cetatenilor. Activitatile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta au avut loc in sistem…