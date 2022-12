Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat, in intervalul 18.11.2022 – 24.11.2022, acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. In total au fost controlați 66 de agenți economici, 30 in domeniul…

- TEGA SA anunța ca in zilele de 30 noiembrie – Sfantul Andrei și 1 decembrie – Ziua Naționala a Romaniei și 2 decembrie – zile libere in sectorul public, Biroul de relații cu clienții al societații este inchis. Biroul de presa al TEGA menționeaza, totodata, ca „intrebarile referitoare la diverse aspecte…

- Madalina Ghenea atrage atenția in cele mai neobișnuite moduri. De curand a dezvaluit ca a incercat ceva anume. Ea spune direct, fara ocolișuri: „Am incercat-o și mi-a placut”! Madalina Ghenea a deslușit misterul și a dezvaluit cum se lupta cu kilogramele nedorite. Se pare ca vedeta apeleaza la o dieta…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 258 oferte in județ și 240 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- Fiul deputatului Balasoiu, suspectat de relatii cu minori, a fost pus de PSD primar in locul taticului. Din 2004 in 2020, primar al comunei Rociu, din Arges, a fost Aurel Balasoiu, recent exclus din PSD dupa ce a fost prins intretinand relatii cu un tanar, posibil minor. Insa, dupa ce Aurel Balasoiu…

- Angajatorii au cheltuit in medie 5.802 lei/salariat pe luna in 2021, mai mult cu 7,3% comparativ cu anul precedent, se arata in comunicatul Institutului National de Statistica transmis vineri AGERPRES. Costul mediu lunar a crescut in majoritatea activitatilor economice comparativ cu anul precedent,…

- *** SC BRANTNER ENVIRONMENT SRL angajeaza soferi profesionisti. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email [email protected]; numar telefon contact 0360/100305 sau la sediul societatii in loc. Zalau, strada Corneliu Coposu nr. 3, parter. *** SC DRUM INSERV SRL ZALAU angajeaza…