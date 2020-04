Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 – 12 aprilie a.c., pompierii militari vranceni au acționat pentru gestionarea unui numar de 56 de misiuni, la nivel județean. Majoritatea dintre acestea au fost interventii SMURD, 42 misiuni. In afara acestora, echipajele de salvatorii au acționat la 1 misiune pirotehnica si pentru stingerea…

- In județul Vrancea, in data de 1 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2610 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 202 persoane. Precizam ca informarile referitoare la numarul de persoane depistate pozitiv in urma…

- Persoane confirmate pozitiv cu COVID – 19 la Spitalele militare din Focșani și Galați Vineri, 27 martie, la Spitalul Militar de Urgența „Dr. Aristide Serfioti” Galați au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, cinci persoane din randul personalului medical, in urma testarii unui numar de noua persoane…

- Biserica Ortodoxa Romana ia noi masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului. Cancelaria Sfantului Sinod a transmis, miercuri, indrumari parohiilor și manastirilor ca slujbele religioase se vor ține doar in aer liber și nu cu mai mult de 100 de persoane. „Respectarea masurilor dispuse de autoritațile…

- La sfarșitul acestei saptamani, accesul in unele supermarket-uri din Focșani a fost limitat la cel mult 25 de persoane, fiecare client fiind atenționat, printr-un anunț lipit pe ușa de intrare in magazin, sa nu stea mai mult de 20 de minute in centrul comercial. Masura a fost luata pentru a evita raspandirea,…

- Un numar de 490 de persoane din cele peste 31.000 testate in cadrul campaniei „HepC ALERT” au fost detectate cu infectie cu virus hepatic C, conform rezultatelor prezentate joi in cadrul unei conferinte. Astfel, prevalenta globala a infectiei cu virus hepatic C in lotul testat a fost de 1,39% (490 pacienti…

- COMUNICAT PRESA Asa cum Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a comunicat in presa nationala, in perioada 06 – 07 februarie 2020 s-au desfasurat, la nivel national, o serie de actiuni de control care au vizat conditiile de transport pe caile ferate, precum si serviciile de alimentatie…

- Recomandari privind prevenirea savarșirii infracțiunilor de inșelaciune intitulate generic „Accidentul” De cele mai multe ori, oamenii sunt foarte creduli si intotdeauna va exista cineva pregatit sa profite de naivitatea unor semeni. Impreuna, printr-o informare corecta sa spunem “STOP” acestor genuri…