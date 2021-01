Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au oprit o petrecere care se desfasura intr-un local si la care participau aproximativ 30 de persoane, fiind date 17 amenzi, in valoare totala de 6.000 de lei. In cazul organizatorului a fost deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza News.ro.…

- Politistii Capitalei au aplicat amenzi in valoare totala de 167.000 de lei persoanelor care au participat, in doua apartamente din Sectorul 1, la petreceri private. "In seara de 16 si noaptea 17-18 ianuarie, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 1…

- Un barbat a fost prins in flagrant, joi, cu trei tone de materiale pirotehnice intr-o autoutilitara, imediat dupa ce a livrat unei alte persoane mai multe articole pirotehnice din categoriile F2, F3 si F4. "In perioada noiembrie-decembrie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Sase persoane sunt cercetate, sub control judiciar, pentru contrabanda cu tigari aduse din Republica Moldova si Ucraina, cu un prejudiciu creat bugetului de stat de circa 16.000 de lei, informeaza Agerpres. In cursul zilei de 9 decembrie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Politistii au depistat, miercuri, in jurul orei 11,30, un barbat de 30 de ani, identificat ca principal suspect in cazul infractiunii de talharie calificata, savarsita in urma cu o zi intr-o agentie bancara din Sectorul 2. "Barbatul a fost condus pentru audieri la sediul Directiei Generale de Politie…

- In jurul orei 11.30, pe o strada din sectorul 3, a fost depistat, un barbat de 30 de ani, identificat ieri ca principal suspect in cazul infracțiunii de talharie calificata, savarșita intr-o agenție bancara din sectorul 2. Barbatul a fost condus pentru audieri la sediul Direcției Generale…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare de aproximativ 75.000 de lei in urma a trei evenimente private organizate, sambata seara, in Bucuresti, informeaza, duminica, Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, sambata seara, in jurul orei 21,10, Sectia 23 Politie a fost sesizata, prin apel 112, cu privire…