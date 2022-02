Amenzi pe bandă rulantă date taximetriștilor din zona Gării de Nord. Ce nereguli au fost descoperite Politistii locali au dat amenzi in valoare de 14.500 de lei unor taximetristi care iși desfașurau activitatea cu nereguli in zona Garii de Nord, din Capitala. Potrivit Primariei Municipiului Bucuresti, in decurs de trei ore, doar in zona Garii de Nord, politisti locali ai Serviciului Control Transporturi Utilitati Publice si lucratori ai Politiei Transporturi Feroviare […] The post Amenzi pe banda rulanta date taximetriștilor din zona Garii de Nord. Ce nereguli au fost descoperite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali care apartin de Primaria Generala a Capitalei au dat amenzi de 14.500 lei, joi seara, unor taximetristi care activeaza in zona Garii de Nord, informeaza Agerpres . In decurs de trei ore, doar in zona Garii de Nord, in seara zilei de joi, politisti locali ai Serviciului Control Transporturi…

- Un accident rutier minor, soldat doar cu pagube materiale, s-a terminat cu o incaierare in trafic, pe o strada din municipiul Pitesti. Politistii i-au identificat pe scandalagii si le-au dat nu mai puțin de 18 amenzi, constatand totodata ca unul dintre soferi era drogat. Potrivit poliției, incidentul…

- Polițiștii au facut mai multe percheziții, miercuri dimineața, la mai multe adrese din Ploiești. Printre cei vizați sunt doi interlopi celebri care au legaturi cu rețele infracționale din Capitala. ”Polițiștii de investigații criminale, de ordine publica și rutiera din cadrul Poliției Municipiului Ploiești…

- Ieri, in intervalul orar 10:00-18:00, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au acționat atat in municipiul Timișoara, cat și pe DN6, DN59, DN59-A și DN69, pentru asigurarea unui climat de siguranța rutiera, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal…

- De anul acesta, bucureștenii vor plati cu pana la 7 ori mai mult pentru un loc de parcare in apropierea locuințelor. Noile tarife difera in funcție de zona. Capitala este imparțita in patru zone: A, B, C, D, cea mai scumpa fiind A, care reprezinta centrul. In aceasta parte, creșterea a fost de la 84…

- Este greva spontana, vineri dimineata, la cele mai importante centrale termoelectrice din Capitala, astfel ca mii de bucuresteni raman fara caldura si apa calda inainte de Craciun. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Angajatii vor negocierea…

- Peste 3.000 de discuri de frana contrafacute au fost descoperite de polițiștii de frontiera, joi, in Portul Constanța, intr-un container sosit din China. Piesele, in valoare de un milion lei daca ar fi fost vandute ca produse de marca, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. Politistii…

- Polițiștii din Capitala au prins in flagrant mai multe persoane care participau ilegal la jocuri de noroc. Au fost date amenzi și au fost confiscate sumele de bani puse in joc. Potrivit Poliției Capitalei, astazi, in jurul orei 03.10, polițiști ai Secției 22 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul…