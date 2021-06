Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care care parcheaza pe trotuar, fara sa lase loc minim un metru pentru trecerea carucioarelor de copii sau a persoanelor cu dizabilitati, vor primi amenzi maxime, prevede un proiect de lege initiat de deputatul PNL Sebatian Burduja.

- Vremea este din ce in ce mai rea și ploile iși fac de cap, inund bulevarde și strazi intregi din Romania. In aceste condiții, șoferii trebuie sa fie extrem de atenți la un fenomen care se poate intampla oricand. Fenomenul periculos pentru șoferii romani Este vorba despre acvaplanare, un fenomen care…

- Pana la finalizarea discuțiilor pentru un nou stadion, arena „Michael Klein” iși traiește ultimii ani intr-o stare avansata de degradare. Locul unde s-au nascut legende ale fotbalului romanesc e departe de anii de glorie, cand Corvinul reprezenta o forța a primei ligi. Batranii inca povestesc, cu ardoare…

- Ministerul Agriculturii anunța ca in perioada 10 mai – 31 iulie se va desfașura un nou recensamant agricol. Noul proces de recensamant se va desfașura la nivel național. Se dorește sa se știe cu exactitate cate ferme sunt active in Romania și care ar fi ponderea agriculturii ecologice in Romania. Acestea…

- Noi vești uriașe pentru șoferi! Conducatorii auto risca amenzi de 2.900 de lei pentru o simpla greșeala. Ce nu trebuie sa mai faca aceștia? E una din erorile pe care le fac majoritatea fara sa-și dea seama cat de greșit este. Cord rutier 2021. Amenda de 2.900 de lei pentru aceasta greșeala Șoferii care…

- Deputatul USR PLUS Alin Apostol a depus o initiativa legislativa conform careia testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, test ce permite reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, poate fi sustinut la oricare serviciu al politei rutiere de pe teritoriul Romaniei.…

- Romanii care „parasc” evazioniștii ar putea primi 30% din BANII recuperați de Stat. PROIECT de lege Printr-o propunere legislativa depusa la Parlament, deputatul Sebastian Burduja vrea sa importe modelul american care recompenseaza denuntatorii cu pana la 30% din prejudiciul recuperat. Potrivit unui…

