Amenzi noi pentru neîncărcarea facturilor în sistemul e-Factura: ce trebuie să știe firmele și PFA-urile In contextul accelerarii digitalizarii și modernizarii administrației fiscale, sistemul e-Factura a devenit obligatoriu in Romania incepand cu 1 ianuarie 2024. Cu toate acestea, perioada de grație a ajuns la final pe 31 mai 2024. Incepand cu luna iunie, firmele, PFA-urile și ONG-urile care nu iși respecta obligațiile de incarcare a facturilor in sistemul e-Factura vor […] The post Amenzi noi pentru neincarcarea facturilor in sistemul e-Factura: ce trebuie sa știe firmele și PFA-urile appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frauda electorala este un subiect sensibil și controversat in Romania, cu multiple metode și actori implicați in manipularea procesului electoral. Acest articol exploreaza, concret, cum se savarșește frauda electorala, de ce este posibila, cine o orchestreaza și ce instituții sunt implicate in influențarea…

- Incepand cu 1 iunie, nerespectarea termenului-limita de cinci zile lucratoare pentru transmiterea facturilor in sistemul national RO e-Factura se sanctioneaza conform Legii 296/2023. Amenzile variaza intre 1.000 de lei si 10.000 de lei, informeaza Agerpres. „Va reamintim ca, de la 1 iunie, nerespectarea…

- De azi, 1 iunie, nerespectarea termenului pentru transmiterea facturilor in RO e-Factura se sanctioneaza, au afirmat reprezentantii Ministerului Finantelor. Agenții economici care nu țin cont de termenul-limita de 5 zile lucratoare pentru transmiterea facturilor in sistemul national privind factura…

- Au mai ramas doar cateva zile in care firmele se pot organiza pentru a se conforma prevederilor legale despre e-Factura. De la 1 iunie 2024, autoritațile pot aplica amenzi tuturor entitaților care nu utilizeaza SPV pentru inregistrarea e-facturilor emise sau celor care nu preiau facturile primite de…

- Ordonanța de urgența nr. 41/2022 a introdus in Romania sistemul RO e-Transport, menit sa monitorizeze transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat. Deși scopul inițiativei este combaterea fraudei și evaziunii fiscale, anumite aspecte ale ordonanței au generat controverse, in special legate de proporționalitatea…

- Guvernul va prelungi cu doua luni, pana la 31 mai, perioada in care firmele nu primesc amenda daca nu pot introduce facturile in sistemul electronic RO e-Factura, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

- Ministerul Finantelor propune extinderea cu 2 luni a perioadei in care nu se aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc e-Factura, iar ministrul Marcel Bolos anunta ca propunerea va fi adoptata in urmatoarea sedinta de Guvern, relateaza News.ro."Am propus extinderea cu 2 luni a perioadei in care nu…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta, in cadrul unei conferinte organizate de News.ro, ca joi Ministerul va avea primele „semnale cu privire la indicatorii anti-frauda si de evaziune fiscala” in urma implementarii modulului e-Factura. „Luam in calcul extinderea pana cel mult la sfarsitul…