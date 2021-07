Amenzi maxime, la Timișoara, pentru că au murdărit domeniul public Polițiștii locali timișoreni au depistat și sancționat drastic, in cursul zilei de 25 iulie, doua persoane care au abandonat pe domeniul public deșeuri, ziua in amiaza mare, producand disconfort celorlalți cetațeni. Primul dintre aceștia, C.T., a fost sancționat ... The post Amenzi maxime, la Timișoara, pentru ca au murdarit domeniul public appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

