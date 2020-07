Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile pentru cei care parcheaza fara drept pe locurile rezervate persoanelor cu handicap cresc considerabil incepand de astazi. Sanctiunile pentru astfel de contraventii pornesc de la 2.000 la 10.000 de lei si ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv. Pana acum amenda era…

- Cei care parcheaza pe locurile pentru persoanele cu dizabilitați risca amenzi mai mari incepand cu 25 iulie 2020, odata cu intrarea in vigoare a legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitați.

