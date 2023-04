Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent accident feroviar din Galați a speriat și mai tare populația Romaniei, evenimentul petrecandu-se la trei saptamani dupa accidentul feroviar din Grecia, acolo unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa, fiind provocata cea mai mare tragedie din ultimii zeci de ani, soldata…

- Un eveniment ce are loc doar o data pe an vine la pachet cu o serie de reguli și o restricție importanta. Se dau amenzi de 5.000 de lei pentru romanii care nu respecta interdicția. Legea este cunoscuta de puțini. Gestul ce le poate aduce romanilor o amenda de pana la 5.000 de lei An […] The post Amenzi…

- Veste rea pentru conducatorii auto din Romania. Șoferii care vor circula pe timp de noapte, la volanul acestor autoturisme, vor risca sancțiuni usturatoare. Ce amenda ai putea primi. Autoritațile tocmai au facut anunțul. Șoferii care ar putea primi amenzi de 5.000 de lei Oficialii Municipiului București…

- Gest banal, dar nelalocul lui pentru care romanii vor primi amenzi de sute de lei. Autoritațile din Romania au luat decizia sa sancționeze pe aceia care se comporta inadecvat atunci cand se afla pe domeniul public. Ce nu mai au voie sa faca pe strada. Romanii, amendați cu sute de lei pentru un gest…

- Inca din 2016, la ultima intalnire a șefilor de stat pe problema poluarii, se punea in discuție implementarea unei noi taxe, cel puțin pentru statele membre UE. Ulterior, Comisia Europeana anunța decizia de elaborare a unei noi directive, cunoscute sub numele de „taxa pe carbon”, iar ținta acesteia…

- Iarna și-a intrat in drepturi, iar cetațenii care nu sunt atenți, in aceasta perioada a anului, la felul in care iși intrețin gospodariile risca sa fie drastic pedepsiți. Se aplica amenzi uriase pentru romanii care nu isi curata zapada din fata casei. Valorile sancțiunilor financiare difera, in funcție…

- Sunt vești proaste pentru romanii care vor sa obțina permisul de motociclist in acest an. Ce devine obligatoriu pentru ei și care este schimbarea majora de la examenul pentru permisul motocicliștilor, de fapt. Vești proaste pentru cei care vor sa obțina permisul de motociclist. Legea se schimba. Ce…

- E obligatoriu pentru romanii din strainatate. Ce trebuie sa faca persoanele care se casatoresc sau au copii care se nasc acolo au anunțat chiar autoritațile din aceste țari. Foarte mulți dintre romani vor fi nemulțumiți de masurile anunțate. Ce trebuie sa faca romanii din Italia. Legea se schimba pentru…