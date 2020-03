Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a prezentat aseara Ordonanta militara numarul 4. Astfel, amenzile acordate persoanelor fizice care nu respecta prevederile impuse se maresc. – Minim 2.000 de lei si maxim 20.000 de lei, fata de minim 100 si maxim 5.000 de lei, cum sunt in prezent. – Amenda minima pentru persoanele juridice care nu respecta ordonantele militare se mareste de la 1.000 de lei cat este in prezent la 10.000 de lei. Maximul amenzii pentru persoanele juridice ramane la 70.000 de lei. – In plus, la sanctiuni se introduce un nou alineat care prevede ca pe langa sanctiunea contraventionala…