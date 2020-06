Amenzi mai mari pentru șoferi, de la 1 iulie. Care sunt noile reguli de circulație? De la 1 iulie vor fi aplicate noi masuri pentru șoferi. Una dintre ele prevede sancțiuni aspre pentru cei care folosesc telefonul mobil în timp ce conduc, aceștia riscând sa ramâna fara permis 30 de zile. De asemenea, se vor aplica noi reguli pentru șoferii în vârsta, aceștia fiind nevoiți sa faca controale medicale regulate pentru a putea conduce în continuare. Batrânii cu carnet au nevoie de control medical Batrânii cu carnet au nevoie de control medical Astfel, persoanele care depașesc vârsta de 70 de ani trebuie sa se supuna noii legislații, care prevede ca acestea trebuie sa fie… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

