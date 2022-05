Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile aplicabile autovehiculelor fara rovigneta valabila se dubleaza fața de cuantumul actual, potrivit unui proiect inițiat de Guvern care a fost adoptat luni de Senat. Asta in timp ce DN1 E60, cel mai circulat drum din județul Cluj, este praf. Acostamentul drumului dintre Cluj-Napoca și Oradea…

- Amenzile aplicabile autovehiculelor fara rovigneta valabila se dubleaza fata de cuantumul actual, potrivit unui proiect initiat de Guvern care a fost adoptat luni de Senat. Proiectul, care modifica anexa 2 la OG nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a celui de trecere pe reteaua de…

- Amenzi de 800 lei pentru doi tineri de 32 și 24 de ani, in weekend, in parcarea stadionului Dan Paltinișanu. Ei au fost sancționați dupa ce au fost prinși de polițiștii locali in timp ce faceau drifturi cu BMW-urile.

- Sancțiuni dure pentru unitațile medicale care nu raporteaza bolile transmisibile: Amenzi de pana la 1.000 de euro Sancțiuni dure pentru unitațile medicale care nu raporteaza bolile transmisibile: Amenzi de pana la 1.000 de euro Potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, prin care Ministerul Sanatații…

- Intrebat despre amendamentul sustinut de PNL privind reducerea contributiilor la asigurarile sociale cu 5%, Budai a declarat: “Am discutat astazi in Guvern, in prima sedinta de coalitie se va lua aceasta decizie pentru ca pana acum in coalitie nu s-a discutat”. “Eu va spun adevarul, n-am depus eu acel…

- Liderul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, la Senat, despre anuntul privind reducerea CAS, ca doreste un consens in coalitie pe aceasta propunere si a precizat ca multe din masurile anuntate de colegii lui din Guvern au fost retrase, precum scaderea accizei la carburanti. ”Usor, usor, vin la ceea…

- Șoferii care sunt surprinși de autoritați circuland cu mașina pe drumurile naționale fara a avea rovinieta platita pot fi sancționați cu amenzi intre 250 lei și 4.500 lei, in funcție de tonajul vehicului. Daca amenda contravenționala se achita in...

- Codul Rutier 2022 a suferit schimbari importante in Romania, cele mai multe dintre ele au intrat in vigoare de la inceputul lunii februarie. Una dintre modificari vizeaza suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile. In ce condiții poți ramane pieton in 2022, daca polițiștii de la Rutiera hotarasc…