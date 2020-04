Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor plati de joi amenzi de pana la 20.000 de lei, iar firmele de pana la 70.000 daca nu vor respecta regimul starii de urgența, arata Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit comunicatului GCS,...

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu a declarat, duminica seara, ca a fost elaborat un proiect de ordonanta de urgenta, pus deja in procedura de transparenta decizionala, care prevede marirea amenzilor pentru persoanele fizice care nu respecta masurile stabilite prin ordonantele…

- Persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale sau familiale care si-au intrerupt activitatea vor beneficia de o indemnizatie fixa de 2.230 lei/luna, la nivelul unui salariu minim brut pe perioada starii de urgenta. Intr-o postare pe Facebook, seful Cancelariei primului ministru, Ionel…

- Potrivit art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgența nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 21.03.2020, pe durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe…

- ​Florin Cîțu este nemulțumit de pesediștii care critica guvernul, susținând ca nu este nicio diferența între ei și cei care nu respecta regimul starii de urgența. Într-o postare pe Facebook, anunțata ca „avertisment”, el le cere acestora sa nu mai mearga la televiziuni…

- Starea de urgența este permisa prin articolul 93 al Constituției Romaniei și reglementata de Ordonanța de Urgența nr. 1 din 1999. Ordonanța spune ca starea de urgența se poate impune pe o perioada de cel mult 30 de zile și prevede masuri excepționale economice sau de ordine publica. „(1) Presedintele…

- Liberalii și-au stricat relațiile deja fragile cu UDMR dupa ce in seara dinaintea demiterii in Parlament, Guvernul Ludovic Orban a adoptat o ordonanța de urgența care a lovit in plin interesele formațiunii maghiare.Potrivit legii in vigoare, la alegerile parlamentare romanii pot vota doar…