- (update 16:00) Ultima ședința parlamentara din acest an: Care sunt ultimele proiecte de lege votate astazi.(update 14:40) Deputații au aprobat, in ședința plenara de astazi, in doua lecturi, un proiect de hotarare de modificare a Legii cu privire la asigurari.Modificarile vizeaza procedura de anulare,…

- O actiune a politistilor romascani, desfasurata in perioada 13-15 decembrie, s-a soldat cu amenzi aplicate, permise de conducere retinute si certificate de inmatriculare retrase. “In noaptea de 13/14 decembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Roman au acționat pentru depistarea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 28 octombrie 2019, a fost publicata Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice. Aceste modificari vor intra in vigoare in 90 de zile de la publicare. Din ianuarie 2020, conform Legii…

- Legearecursului compensatoriu va fi abrogata, dupa ce 20.000 deinfractori au parasit inchisoarea inainte de termen.Vicepremierul Raluca Turcan a spus ca daca Parlamentul nu vamodifica legea, o va face Guvernul, prin angajarea raspunderii.„Ne punem mandatul la bataie ca sa aparam oamenii cinstiti pusi…

- Politistii locali din municipiul Galati au aplicat, de la inceputul anului, in baza Legii privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, un numar de 735 de sanctiuni contraventionale, in suma de aproximativ 60.000 lei. Potrivit unei informari transmise, joi, de Politia Locala…

- Legea se schimba, astfel ca refuzul unei persoane de a se legitima in fața Poliției și de a prezenta un act de identitate nu va mai fi amendat, așa cum se intampla in prezent. Modificarile sunt aduse legislației ordinii publice și urmeaza sa intre in vigoare.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru sporirea atribuțiilor polițiștilor. Actul normativ prevede, printre altele, amendarea cu pana la 1.500 de lei a persoanelor care refuza sa furnizeze polițiștilor sau jandarmilor date de identificare sau sa se prezinte la sediul Poliției.…

- Ziarul Unirea Ce NU vei mai avea voie sa faci in nicio locuința intre anumite ore! Amenzi prevazute prin lege Ce NU vei mai avea voie sa faci in nicio locuința intre anumite ore! Amenzi prevazute prin lege Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea…