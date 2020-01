Stiri pe aceeasi tema

- „Legea instituie reguli clare și transparente referitoare la procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelor sau al vehiculului. De asemenea, sunt prezentate condițiile în care o persoana poate fi condusa la sediul politiei și situațiile în care polițistul poate utiliza…

- Ziarul Unirea IPJ Alba: Din 27 ianuarie, amenzi de pana la 6000 de lei pentru cei care iși deranjeaza vecinii și pentru cei care refuza sa se legitimeze Au ramas cateva zile pana la intrarea in viogoare a prevederilor Legii 192 din 2019, care modifica Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea…

- La data de 10 ianuarie a.c., in intervalul orar 17.00 ndash; 19.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale pe raza municipiului.In acest context, au fost legitimate 52 de persoane si controlate aproximativ 38…

- Iohannis a promulgat, joi, legea prin care din componența Autoritații Teritoriale de Ordine Publica poate face parte șeful serviciului teritorial al Poliției de Frontiera Romane. Legea prevede ca reprezentantul Poliției de Frontiera in cazul Municipiului București este Inspectorul General.„Autoritatea…

- Noile reglementari detaliaza modul in care polițiștii pot intra in locuința, fara mandat, și majoreaza amenzile pentru cei care refuza sa se legitimeze sau fac galagie. In plus, polițistul va putea sa dispuna unui suspect sa stea in poziție culcat.

- Ziarul Unirea IPJ ALBA: Noile prevederi legale privind indrepațirea polițiștilor in ceea ce privește conducerea unei persoane la sediul poliției Cand este indreptațit polițistul sa conduca o persoana la sediul poliției și care sunt drepturile acesteia; Noile prevederi legale vor intra in vigoare la…

- Poliția Romana anunța ca, de la 1 ianuarie, vor fi sancțiuni mai mari pentru cei ce refuza legitimarea. ”Refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identitații sale sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificata a organelor de urmarire penala sau a organelor…

- Din ianuarie cresc sancțiunile pentru cei care refuza legitimarea sau refuza sa mearga la sediul poliției, a anunțat Politia Romana, printr-o postare pe Facebook. Aceasta prevedere face parte din modificarile actelor normative din domeniul ordinii și siguranței publice realizate prin Legea nr. 192 din…