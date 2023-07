Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta masura este luata de Vladimir Putin in contextul in care Rusia a realizat mobilizari de recrutare in ultimii ani, iar existența obligațiilor militare este foarte strict reglementata in țara. Cu toate acestea, guvernul rus a fost confruntat cu o serie de probleme in ceea ce privește gestionarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care impune amenzi de pana la 30.000 de ruble (aproximativ 330 de dolari) pentru neprezentarea la biroul de recrutare dupa primirea convocarii respective, potrivit EFE.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu dorește o confruntare directa cu Alianța Nord-Atlantica in Siria, dar ca este pregatita pentru orice scenariu, transmite agenția rusa Interfax.Raspunzand la intrebarea jurnaliștilor cat de posibila este o ciocnire directa intre Rusia și NATO…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege privind cresterea varstei maxime de mobilizare la 55 de ani pentru o serie de categorii de rezervisti, masura care urmeaza sa fie pusa in aplicare in mod esalonat din 2024 pana in 2028, potrivit EFE. Modificarea se va aplica mai multor categorii…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege federala prin care este simplificata procedura de obținere a permisului de ședere in Rusia pentru mai multe categorii de cetațeni straini, conform Interfax.Legea prevede eliberarea unui permis de ședere fara obținerea unui permis de ședere temporara…

- „Mail-ul conținea un fișier malițios (virus) - un "ordin de mobilizare". Deschiderea fișierului ar fi putut risca sa infecteze intreaga infrastructura IT”, se arata in comunicatul citat de BBC.Potrivit bancii, hackerii exploateaza o "agenda de informații de interes public".In primavara, președintele…

- Un birou de inrolare si evidenta militara din orasul Murmansk, din Rusia, a fost incendiat de un tanar, in varsta de 19 ani, care era șantajat de un anonim de pe o retea de socializare - titreaza publicatia "Baza", care citeaza un comunicat al Ministerului rus pentru Situații de Urgența, noteaza Rador.Biroul…