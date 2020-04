Amenzi mai mari cine nu respecta ordonantele militare. A intrat in vigoare OUG 34 privind regimul starii de urgenta

Din aceasta noapte, de la orele 00.00 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34 pentru modificarea si completarea OUG nr.1 din 1999 privind regimul starii de urgenta.Actul normativ la care facem referire a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 268 din 31 martie 2020.Conform acestei Ordonante de urgenta sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu si regimului starii de urgenta a fost publicata, marti, in Monitorul Of ...