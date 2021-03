Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii bacauani ale caror afaceri au avut de suferit in contextul pandemiei de coronavirus mai au termen pana la sfarșitul lunii pentru a cere sprijin nerambursabil de la stat. Este vorba de Masura 3 din schema de ajutoare de stat de redresare din criza COVID-19, prin care firmele pot fi susținute…

- Peste 180 de angajați ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, alaturi de reprezentanți ai altor instituții au continuat ieri, 18 ianuarie, misiunile pe linia respectarii masurilor de protecție sanitara, acțiuni care au presupus verificarea a aproape 180 de obiective și aproximativ…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera și Eliberare Permise de Libera Trecere au desfașurat vineri, 15 ianuarie a.c., o acțiune ce a vizat modul de respectare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata. Au fost…

- Gata cu vacanța la Aerostar Bacau! Penultima clasata din liga secunda se reunește astazi, la ora 14.00, la propriul stadion, pregatind partea a doua a sezonului, in care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. O singura plecare din tabara „aviatorilor”: atacantul Alexandru Zaharia, care nu a convins…

- In perioada 31 decembrie 2020 – 1 ianuarie 2021, politistii au actionat suplimentar fata de dispozitivul zilnic, pe raza judetului, inclusiv pe principalele drumuri nationale, in vederea evitarii oricaror evenimente nedorite si pentru fluidizarea traficului si diminuarea riscului rutier. Politistii…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera și Eliberare Permise de Libera trecere au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute o acțiune care a vizat modul de respectare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Au fost verificate…

- In perioada 14-16 decembrie a.c., sub autoritatea Instituției Prefectului, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat sa actioneze, pe raza judetului Bacau, pentru siguranta si sanatatea cetatenilor. Verificarile respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta au avut loc in sistem integrat…

- Vicepresedintele ASF al Sectorului Sistemului de Pensii Private – domnul Dan Armeanu, a declarat: “Pensiile private au un impact semnificativ asupra dezvoltarii economice indiferent de orizontul de timp, fie ca ne referim la dezvoltarea pe termen scurt sau pe termen lung. Pe termen scurt, sistemul de…