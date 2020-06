Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arad informeaza angajatorii și lucratorii ca in Monitorul Oficial nr. 525 din 18 iunie 2020 a fost publicata Legea nr. 85 – pentru modificarea art. 260 alin (1) lit.i din Codul Muncii. Conform acestei modificari, angajatorii care incalca dispozițiile legale cu privire…

- Ziarul Unirea ITM Alba: Amenzi de 360.000 de lei pentru munca ”la negru”. Alte amenzi și avertismente acordate de inspectori in urma controalelor efectuate saptamana trecuta Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care modifica Codul muncii si care se refera la sanctionarea nerespectarii dispozitiilor privind munca suplimentara. Camera Deputatilor este decizionala in acest caz.Prin respingerea…

- ITM Maramureș anunța ca in perioada 18-23 mai la nivel national a fost organizata o Campanie Nationala de control la angajatori care isi desfasoara activitatea in domeniile constructiilor si intretinerea si repararea autovehiculelor. In domeniul relatiilor de munca, controlul a avut ca tema identificarea…

- Peste 1,04 milioane de angajați au contractele de munca suspendate, iar aproape 216.000 au ramas fara job, din cauza crizei COVID-19 Un numar de 1.046.527 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent, potrivit cifrelor…

- Sute de cazuri suspecte ale unor angajatori care vor sa obțina plata de la stat pentru șomajul tehnic sunt inregistrate de Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM). Acestea au fost confirmate de președintele ANOFM, Victor Picu, care avertizeaza ca toate plațile vor fi verificate. Ministrul…

- Peste 200.000 de romani au ramas fara slujbe, de la instituirea starii de urgența. Angajatorii au suspendat mai mult de un milion de contracte de munca Un numar de 1.013.522 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent,…

- Angajatorii ce și-au intrerupt sau redus activitatea, trimițandu-și angajații in șomaj tehnic, risca amenzi serioase daca ii pun pe cei din urma sa munceasca atat timp cat se afla intr-o asemenea situație. Practic, din cauza ca șomajul tehnic implica suspendarea contractelor de munca, lucrul este…