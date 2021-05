Amenzi la un priveghi cu 120 de participanți Participantii la un priveghi cu 120 de persoane au fost sanctionati de politisti cu amenzi in valoare totala de 3.500 de lei, au anuntat, duminica, reprezentatii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, conform Agerpres. Politistii au aplicat 27 de sanctiuni, atat organizatorului, cat si participantilor la evenimentul din Rm. Valcea. „La data de 29 mai a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Valcea au intervenit la un imobil de pe raza localitatii unde se desfasura un priveghi la care participau 120 de persoane. Persoanelor prezente li s-a adus la cunostinta ca participarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

