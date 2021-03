Amenzi la înmormântarea liderului romilor tradiționali, care a decedat lovit de o roată Polițiștii din Vrancea au dat zeci de amenzi dupa inmormantarea lui Marcel Codreanu – lider al romilor traditionali, cel care a decedat zilele trecute in urma unui accident ieșit din comun. La inmormantare au participat aproximativ 150 de persoane. Cortegiul funerar l-a insoțit pe fostul lider al romilor tradiționali, care saptamana trecuta a avut parte de o moarte șocanta, dupa ce roata unui camion, desprinsa din mers, l-a lovit in timp ce se afla la o terasa pe marginea DN2. Codreanu fost condus pe ultimul drum sub privirile atente ale polițiștilor și jandarmilor, care s-au asigurat ca nu sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

