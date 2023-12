Amenzi între 10.000 și 20.000 de lei pentru acești români. Legea a trecut de Parlament Marți, Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat un proiect de lege ce impune sancțiuni dure persoanelor care incalca regulile privind respectarea drapelului Romaniei. Cați bani vor scoate din buzunar romanii care vor adauga pe drapel inspcripții sau simboluri nepermise? Legea care ii va sancționa dur pe romanii care batjocoresc drapelul țarii In […] The post Amenzi intre 10.000 și 20.000 de lei pentru acești romani. Legea a trecut de Parlament appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

