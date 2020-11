Ziarul Unirea Amenzi in valoare de peste 7.000 de lei pentru 143 de persoane din Alba care nu purtau sau purtau necorespunzator masca de protecție sanitara Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 143 de persoane care nu purtau... Amenzi in valoare de peste 7.000 de lei pentru 143 de persoane din Alba care nu purtau sau purtau necorespunzator masca…