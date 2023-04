Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist in varsta de 33 de ani a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe un drum judetean din Arad, soferul fiind cercetat penal. Accidentul a avut loc pe DJ 709 B, in zona municipiului Arad, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, potrivit Agerpres.…

- Politistii rutieri din Arad au fost ocupati in ultimele 24 de ore cu soferii care nu respecta legislatia. In cadrul unei razii au fost acordate amenzi in valoare totala de 67.900 de lei. Au fost date 166 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați…

- Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata astazi, in jurul orei 12:30, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza comunei Pui (DN 66, județul Hunedoara). Polițiștii care au ajuns la locul accidentului au constatat ca un șofer, care era singur in autovehicul, a fost ranit dupa ce s-a rasturnat…

- Un tanar din Oraștie, județul Hunedoara, a fost dat disparut dupa ce a plecat la munca, in Germania. Polițiștii din Oraștie au fost sesizați ieri de tatal tanarului in varsta de 20 de ani – Ilie-Alexandru Pirva (foto) – de faptul ca fiul sau a plecat in data de 14 februarie și nu a mai […] Articolul…

- Mai mulți șoferi din vestul țarii au pus in pericol circulatia rutiera circuland sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii hunedoreni s-au confruntat cu nu mai puțin de patru astfel de cazuri in weekend. Ieri, in jurul orei 1.50, polițiștii Secției Rurale Ilia au oprit, pentru control, un autoturism…

- Politistii rutieri de la Sectia 1 Vlaicu din Arad, impreuna cu cei ai orasului Lipova, au desfasurat o razie pe soselele din municipiu si judet in urma careia au fost acordate amenzi in valoare totala de 18.770 lei. Polițiștii Biroului Rutier, impreuna cu cei ai Secției 1 Vlaicu și cu cei ai orașului…

- Drumarii din vestul Romaniei au avut destul de lucru in ultimele doua zile. Probleme mai mari au fost in zonele din Caraș-Severin și Hunedoara, unde a nins abundent și vantul a doborat numeroși copaci pe șosea. De sambata seara pana duminica dimineața, pe drumurile naționale din vestul țarii au acționat…

- Un copil in varsta de 3 ani, lasat nesupravegheat pentru scurt timp, a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o piscina, in stațiunea Straja din județul Hunedoara. Poliția din Lupeni a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat…