Stiri pe aceeasi tema

- Doi soferi din Calarasi au fost prinsi conducand sub influenta drogurilor, in cadrul unei razii desfasurate la nivel national in ultima saptamana. Unul dintre conducatorii auto a fost retinut pentru 24 de ore.

- Sase soferi care au consumat alcool sau substante interzise inainte de a urca la volan au fost sanctionati contraventional sau le-au fost intocmite dosare penale de catre politisti, in cadrul unei razii pe A2, in zona Fetesti.

- Sambata, 30 aprilie, in intervalul orar 06.30-09.00, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au actionat, pe raza de competenta, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si prevenirea accidentelor rutiere, in special a celor produse pe fondul conducerii sub influenta alcoolului. …

- Polițiștii Serviciului Rutier Timiș au organizat, sambata, intre orele 15:30 – 22:30, o actiune in zona de competența a Poliției Municipiului Lugoj, atat in mediul urban cat și in mediul rural, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.…

- In data de 16 aprilie, in intervalul orar 15:30-22:30, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au organizat o actiune in zona de competența a Poliției Municipiului Lugoj, atat in mediul urban cat și in mediul rural, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare…

- Tineri DROGAȚI la volan, pe strazile din Alba: Doi șoferi, cu varste pana in 23 de ani, prinși de polițiști in cadrul unei acțiuni pentru siguranța in trafic Tineri DROGAȚI la volan, pe strazile din Alba: Doi șoferi, cu varste pana in 23 de ani, prinși de polițiști in cadrul unei acțiuni pentru siguranța…

- Joi, 10 martie a.c., in intervalul orar 14.00-17.00, polițiștii din Baia Sprie au organizat și executat pe acțiune pe linia combaterii infracțiunii prevazute de 336 privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Astfel, au fost controlate peste 20 de autovehicule și…

- EPIDEMIE de tineri drogați la volan, in Alba: Doi șoferi au fost prinși pe strazile din Alba Iulia de polițiști EPIDEMIE de tineri drogați la volan, in Alba: Doi șoferi au fost prinși pe strazile din Alba Iulia de polițiști La data de 8 martie 2022, in jurul orei 20,30, polițiștii rutieri din Alba Iulia,…