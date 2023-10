Stiri pe aceeasi tema

- ”Amenzi de 4 milioane lei pentru cei care nu aplica preturi corecte la alimentele de baza. Cand Guvernul Romaniei a decis plafonarea marjelor de adaos comercial la alimentele esentiale, am spus ca este important ca efectele masurii sa apara pe tot lantul, de la procesator pana la vanzatorul final si…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au aplicat amenzi de 4 milioane de lei in aceste zile in Bucuresti, pentru operatorii economici care nu aplica preturi corecte la alimentele de baza, a anuntat luni ministrul Finantelor, Marcel Bolos.„Amenzi de 4 milioane de lei pentru cei care nu…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala a verificat mai multe firme care vand, printre altele, și produse cu adaos comercial plafonat. In urma controalelor, efectuate zilele acestea in București de inspectorii antifrauda fiscala, au fost aplicate amenzi in valoare de 4 milioane de lei, transmite Marcel…

- ”Amenzi de 4 milioane lei pentru cei care nu aplica preturi corecte la alimentele de baza. Cand Guvernul Romaniei a decis plafonarea marjelor de adaos comercial la alimentele esentiale, am spus ca este important ca efectele masurii sa apara pe tot lantul, de la procesator pana la vanzatorul final si…

- Amenzi in valoare de 4 milioane lei au fost date celor care nu aplica preturi corecte la alimentele de baza, in urma controalelor efectuate zilele acestea in Bucuresti de catre inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala, anunta ministrul Finantelor, Marcel Bolos, fara a preciza numele companiilor…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au aplicat amenzi de 4 milioane de lei in aceste zile in Bucuresti, pentru operatorii economici care nu aplica preturi corecte la alimentele de baza, a anuntat luni ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a facut cunoscut faptul ca 90% din totalul deșeurile care ajung in Marea Neagra sunt din plastic. In doar trei zile au fost date amenzi in valoare de 3 milioane de lei. Mircea Fechet a fost prezent, vineri, pe plaja Modern din Constanța pentru a comunica rezultatele…

- In urma unui furt soldat cu pagube in valoare de 10.000 de lei, dintr-un camin al Universitații din București, ASUB i-a transmis conducerii instituției o serie de plangeri referitoare la camine. Printre problemele invocate de catre asociație, se gasesc: personalul dezinteresat, accesul nerestricționat…