- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 9.100 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.090.347 de lei, persoanelor care nu respectau prevederile privind restrictionarea circulatiei. "In ultimele 24 de ore, 777 de autovehicule (cu 2.271 de persoane) au fost preluate din…

- Politistii si jandarmii constanteni au aplicat in ultimele 24 de ore 241 de amenzi in valoare totala de 181.110 lei pentru nerespectarea restrictiilor de deplasare si masurilor de preventie si limitare a raspandirii COVID-19, informeaza un comunicat de presa transmis de Prefectura Constanta. Potrivit…

- Politistii si jandarmii constanteni au aplicat in ultimele 24 de ore 241 de amenzi in valoare totala de 181.110 lei pentru nerespectarea restrictiilor de deplasare si masurilor de preventie si limitare a raspandirii COVID-19, informeaza un comunicat de presa transmis de Prefectura Constanta potrivit…

- In ultimele 24 de ore politistii si jandarmii constanteni au aplicat 273 de amenzi in valoare de 202.620 de lei, pentru nerespectarea restrictiilor de deplasare si masurilor de preventie si limitare a raspandirii COVID-19, informeaza un comunicat de presa transmis sambata dupa-amiaza de Prefectura Constanta.…

- Politistii covasneni au aplicat amenzi in valoare totala de peste 98.000 de lei persoanelor depistate ca nu au respectat masura restrictionarii circulatiei pentru limitarea extinderii infectiilor cu noul coronavirus, informeaza Prefectura Covasna. Potrivit unui comunicat de presa, postat joi seara pe…

- Polițiști, jandarmi și polițiști locali desfașoara in continuare misiuni specifice in contextul COVID 19, precum și misiuni de asigurare a ordinii și liniștii publice. In acest context, in ultimele 24 de ore, polițiștii au aplicat 133 de sancțiuni contravenționale in valoare de 180.050 lei.Alte 19 sancțiuni,…

- In urma unei actiuni organizate de politistii din Somcuta Mare pe linia legalitatii actelor de comert, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 4.000 de lei si au fost confiscate aproape 5.000 de martisoare. Actiunea s-a desfasurat joi 27 februarie. Politistii au efectuat controale…

- In anul 2019, jandarmii covasneni au executat 11.000 misiuni de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, paza și protecție instituționala, transporturi valori conform competențelor, in urma carora au fost constatate 68 infracțiuni. In misiunile de menținere a ordinii publice, executate…