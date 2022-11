Amenzi in valoare de 200.000 de lei. Jale dupa descinderile politistilor la stanele din zona Belintului

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au desfașurat in perioada 9-10 noiembrie, impreuna cu cei de la ITM și DSVSA Timiș, controale la mai multe exploatații de animale din județ. Au descoperit diverse nereguli, pentru care au dat amenzi in valoare de 200.000 de lei, echivalentul a peste 40.000 de euro.

- In perioada 8-9 octombrie Serviciul Rutier impreuna cu formațiunile de profil din județ, au organizat acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive, ocazie cu care au fost aplicate 367 de sancțiuni contravenționale in valoare de 204.685 de lei. De asemenea polițiștii…

- In data de 05.10.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 151.500 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 43.700 de mijloace de transport.Pe sensul de intrare in Romania,…

- Polițiștii IPJ Cluj, in colaborare cu reprezentanții Garzii Forestiere și ai Direcției Silvice Cluj, au efectuat, zilele trecute, o serie de acțiuni de control in județ, pe linia prevenirii ilegalitaților din domeniu

- O razie a polistilor caraseni ieri, pe DN 6, in zona localitatii Jupa, varianta ocolitoare a municipiului Caransebeș, și in afara localitații Bucoșnița, s-a lasat cu amenzi in valoare de peste 33.000 de lei aplicate in decurs de trei ore. Politistii au acționat in sistem cascada si au aplicat 84 de…

- Actiuni ale politistilor constanteni Oamenii legii au aplicat amenzi in urma neregularitatilor constatate. Oficial de la IPJ Constanta La data de 7 septembrie a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pe linia modului de respectare a legislatiei rutiere privind neacordarea…

- Politistii din cadrul IPJ Constanta au efectuat mai multe actiuni de control in judetul Constanta. Cu aceasta ocazie au fost aplicate mai multe amenzi. Potrivit IPj Constanta, la data de 1 septembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Cernavoda au desfasurat activitati pe linia Legii…

- Acțiune a polițiștilor din Sebeș pentru combaterea excesului de viteza: 32 de amenzi și un șofer ramas pieton Acțiune a polițiștilor din Sebeș pentru combaterea excesului de viteza: 32 de amenzi și un șofer ramas pieton Politistii din Sebeș au acționat pentru prevenirea accidentelor datorate vitezei…