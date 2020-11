Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni, impreuna cu polițiștii locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat au intensificat activitațile de verificare privind respectarea masurilor de protecție individuala, a masurilor specifice implementate de agenții comerciali, precum…

- Politistii constanteni au verificat, noaptea trecuta, modul in care sunt respectate masurile de prevenire si combatere a raspandirii COVID 19 Au fost sanctionate contraventional 55 de persoane care nu au respectat interdictiile privind deplasarea in intervalul orar 23.00 05.00. Amenzi in valoare de…

- Acțiunile polițiștilor continua. In urma activitaților desfașurate pe timp de noapte, aceștia au dat opt amenzi in valoare de 2.500 de lei pentru nerespectarea interdicțiilor privind deplasarea/libera circulație.

- Ziarul Unirea Amenzi in valoare totala de 8.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protecție și 4 persoane depistate, pe timp de noapte, fara sa prezinte o justificare Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii…

- Ziarul Unirea VIDEO| Amenzi in valoare totala de 5.500 de lei, pentru nerespectarea masurile de protecție și 9 persoane depistate, pe timp de noapte, fara sa prezinte o justificare Activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020 sunt continuate de catre Inspectoratul…

- Inspectia Muncii a dat un numar de 2.948 de sanctiuni contraventionale in ultima saptamana, insemnand amenzi si avertismente in valoare de peste 3,2 milioane de lei, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES.Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfasurat, in saptamana…

- Polițiștii din București au dat amenzi in valoare de peste 600.000 de lei in urma verificarilor din weekend pentru nerespectarea masurilor impotriva coronavirusului. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei , oamenii legii au facut controale, in weekend, in peste 3.300 de piețe, magazine mari,…

- Au fost inregistrate cu aproximativ 1,56% mai multe sanctiuni contraventionale, fata de media zilnica, si aplicate amenzi de aproape 1 milion de lei, in urma verificarilor de sambata, 10 octombrie, privind respectarea masurilor de protectie sanitara, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul de…