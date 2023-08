Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au dat amenzi in valoare de peste 124.000 de lei si au dispus inchiderea unui punct de lucru al unei societati comerciale, pana la dotarea cu casa de marcat electronica si fiscala, in urma unui control facut pe litoralul Marii Negre. In…

- In total, politistii au facut 21 de verificari la diferinti agenti economici din orasul Navodari, comuna Corbu si statiunea Costinesti. ”Au fost aplicatde 24 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 124.000 de lei, dintre care 10 pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 28/1999,…

- La data de 5 august a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat verificari la 21 de agenti economici din orasul Navodari, comuna Corbu si statiunea Costinesti. Potrivit IPJ Constanta, astfel, au fost aplicate 24 de sanctiuni contraventionale, in valoare…

- In perioada 24 ndash; 30.07.2023, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor, care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2023, au desfasurat activitati de control in unitati de producere, prelucrare, procesare, depozitare, valorificare si comercializare a produselor…

- In perioada 15 16 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari si Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune pentru mentinerea climatului de ordine si liniste publica, cresterea gradului de siguranta rutiera si combaterea faptelor de comert ambulant.Astfel, au fost legitimate…

- Amenzi pentru cei care fac reparații clandestine in județele Timiș și Valcea, in urma unor controale comune ale Registrului Auto Roman și Garzii Naționala de Mediu (RAR-GNM). Atelierele de reparații auto pot funcționa doar daca sunt autorizate, iar centrele de dezmembrari nu sunt gropi de gunoi! Este…