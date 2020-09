Amenzi in Techirghiol, in urma unei actiuni a politiei O actiune desfasurata de politistii constanteni in Techirghiol s a lasat cu amenzi.In perioada 13 14 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Techirghiol au desfasurat o actiune pe linia respectarii prevederilor Legii 55 2020, a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, respectiv protejarii populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite.In urma actiunilor, politistii au aplicat 10 sanctiuni contraventionale, in valo ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au desfasurat mai multe actiuni.La data de 3 septembrie a.c., in intervalul orar 15.00 19.00, politisti din cadrul Sectiei 4 si cei ai Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune privind respectarea prevederilor Legii 55 2020,…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 709 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 156.701 lei de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, joi, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.238 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 402.500 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Conform Grupului de Comunicare Strategica…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.238 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 402.500 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.397 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 262.900 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.014 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 172.770 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare…

- Polițiștii clujeni anunța ca sunt desfașurate in continuare acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in zonele aglomerate din intreg județul.Astfel, la data de 14 iulie a.c. polițiștii din cadrul Poliției…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 345 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 135.850 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, joi, Grupul de Comunicare…