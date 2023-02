Amenzi în pieţele din Bucureşti. 12 firme, închise ANPC a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca in ultima saptamana au fost facute mai multe verificari la pietele Domenii si 16 Februarie din Bucuresti. “Consumatorii nu pot fi impartiti in categorii ce tin de posibilitatile financiare ale acestora. Nu exista drepturi suplimentare in functie de acest criteriu. Nu exista, de asemenea, nici obligatii diferite ale operatorilor economici, in functie de cifra de afaceri. Am aratat ca avem aceeasi masura si pentru cei mari, dar si pentru cei mici. Cand mergi sa cumperi de la piata, nu trebuie sa participi la o cursa cu obstacole si peripetii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

