Stiri pe aceeasi tema

- Firmele din Timișoara continua sa se afle in vizorul polițiștilor locali, care controleaza modul in care acestea gestioneaza deșeurile ramase in urma activitaților pe care le desfașoara. Neregulile sunt la ordinea zilei, astfel ca in urma controalelor facute la sfarșitul saptamanii trecute au fost acordate…

- Un barbat care s-a descotorosit de salteaua sa a fost amendat, la Timișoara, de polițiști. Oamenii legii au fost sesizați de un timișorean cu spirit civic, care le-a trimis o fotografie cu individul ce voia sa arunce deșeurile pe strada. Individul a fost surprins in apropiere de centrul orașului, pe…

- Polițiștii locali spun ca timișorenii au semnalat luna trecuta peste 140 de probleme pe linie de mediu și abandon de deșeuri. Oamenii legii stau cu ochii pe imaginile transmise de camerele de supraveghere instalate in zonele in care se formeaza de obicei rampe clandestine de gunoaie. „In ultima…

- Barbatul de 50 de ani a fost depistat in trafic de polițiștii timișoreni de la Secția 3. Oamenii legii l-au oprit pentru un control, in noaptea de miercuri spre joi, in Calea Șagului din Timișoara. Mirosea puternic a alcool, iar oamenii legii au decis sa il testeze. „Polițiștii au…

- Dupa ce a fost sanctionata de politistii locali de cinci ori cu amenzi usturatoare si in cele din urma i s-a suspendat activitatea pentru ca facea comert fara autorizatie, o firma din Timisoara a incercat din nou sa ... The post Firme din Timișoara sanctionate dur de politistii locali appeared first…

- Polițiștii locali din Timișoara invața de la un expert israelian tehnici de intervenție și autoaparare. Oamenii legii participa la un curs de „Tehnici de intervenție și autoaparare polițieneasca”, susținut de reputatul instructor specializat in regulile și principiile din Krav Maga, cpt. Hazan Koby,…

- Un olandez care a… „zburat” cu bolidul sau in zona pietonala din Timișoara a fost sancționat de polițiștii locali pentru ca „a incalcat in mod flagrant normele și regulile de conduita rutiera”. In 7 august, polițiștii locali au depistat, identificat și sancționat contravențional un cetațean de origine…

- Luni dimineața, in jurul orei 5:00, politistii locali din municipiul Deva, in timp ce patrulau in zona parcului au pus manaq pe patru indivizi, care au vandalizat filigoria din Parcul Cetatii Deva. La vederea polițiștilor indivizii au incercat sa fuga, dar au fost prinși imediat. In lipsa…