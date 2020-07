Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in cursul zilei de joi, au revenit in tara 187 de cetateni romani si patru cetateni britanici din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor,…

- Studentii romani, la fel ca toți stundeții din Uniunea Europeana care vor sa invețe la o universitate din Regatul Unit al Mari Britanii și al Irlandei de Nord, vor trebui sa plateasca taxe mai mari de scolarizare, de la inceputul anului universitar 2021, a anuntat guvernul britanic.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, sambata si duminica, au revenit in tara 394 de cetateni romani - 146 din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, 138 - din Regatul Tarilor de Jos, 101 - din Regatul Spaniei si 9 - din Republica Tunisiana, potrivit Agerpres.Actiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, sambata si duminica, au revenit in tara 394 de cetateni romani - 146 din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, 138 - din Regatul Tarilor de Jos, 101 - din Regatul Spaniei si 9 - din Republica Tunisiana. Actiunea face parte din seria demersurilor…

- 394 de cetateni romani, repatriati din mai multe state, in contextul epidemiologicIn continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul zilelor de 20 și 21 iunie au revenit in țara 146 de cetațeni romani din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 138 de cetațeni romani din Regatul Țarilor de Jos, 101 cetațeni romani din Regatul Spaniei și 9

- 339 de cetateni romani aflati in Republica Franceza si in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au fost repatriati.In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate și care au fost afectați de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in…