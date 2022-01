Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a decis sa impuna din februarie sancțiuni de sute de euro cetațenilor de peste 50 de ani care nu s-au vaccinat, celor care lucreaza fara certificat verde și daca intra in magazine fara sa prezinte cel putin un test negativ, potrivit Agerpres , care citeaza EFE. Oficialii italieni au…

- La data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat activitati pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica, respectiv pentru verificarea respectarii prevederilor Legii 55 2020. Astfel, au fost legitimate aproximativ 160 de persoane…

- Politistii si jandarmii constanteni au desfasurat mai multe actiuni pentru mentinerea unui climat optim de ordine, dar si pentru verificarea masurilor impuse in contextul limitarii raspandirii virusului SARS CoV 2.Astfel, au fost aplicate zeci de amenzi in valoare totala de peste 14.000 lei si au fost…

- In contextul pandemiei de coronavirus, cetatenii trebuie sa respecte noile reglementari legale.Politistii din judetul Constanta au efectuat verificari si au aplicat sanctiuni acolo unde legea a impus.Comunicatul oficial IPJ Constanta:"La data de 17 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului…

- La nivel national, politistii romani, au intreprins activitati de de verificare si informare a cetatenilor cu privire la noile reglementari impuse in contextul pandemiei. Prin urmare, in ultimele 24 de ore, la nivel national, au fost desfasurate 645 de actiuni de verificare a modului in care se respecta…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, impreuna cu reprezentanți ai celorlalte autoritați cu atribuții in domeniu, au desfașurat acțiuni pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19 și pentru informarea cetațenilor cu privire la noile masuri impuse…