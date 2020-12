Amenzi în cuantum de 31.500 de lei pentru nerespectarea măsurilor anti-Covid Polițiștii salajeni au desfașurat, in ultimele doua zile activitați pentru prevenirea raspandirii noului virus. Polițiștiiau identificat 67 de persoane care nu au respectat interdicțiile impuse pe timpul pandemiei, iar 66 dintre acestea au fost sanctionate pentru ca nu purtau masca de protectie, iar o persoana a fost sanctiunata pentru nerespectarea interdictiilor privind deplasarea/libera circulatie. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

