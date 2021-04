Amenda de 10.000 de lei și dosar penal pentru infracțiunea de „zadarnicirea combaterii bolilor”. Cu asta s-a ales proprietarul unei sali de jocuri de noroc din comuna Giarmata. Joi seara, in jurul orelor 22.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara, s-au deplasat acolo. Sala era deschisa deși acest lucru este interzis, iar in interior se […] Articolul Amenzi de zeci de mii de lei și dosar penal la o sala de jocuri de noroc gasita deschisa seara, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .