Stiri pe aceeasi tema

- A fost razie in weekend, pe strazile din Timișoara, dar și pe mai multe drumuri din județ. Oamenii legii au aplicat sute de amenzi in trei zile in care i-au luat la ochi in special pe cei care circula cu viteza prea mare. Zeci de persoane au ramas fara permisele de conducere.

- In data de 15 noiembrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au aplicat 130 de sancțiuni contravenționale și au retinut 24 de permise de conducere ca urmare…

- Verificari ale polițiștilor și jandarmilor la firme, in mijloacele de transport persoane, dar și in zonele aglomerate. Oamenii legii au verificat daca sunt respectate masurile de protecție impotriva noului tip de coronavirus. Au dat o mulțime de amenzi celor care nu au purtat masca.

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor, duminica, in tot județul Timiș. Oamenii legii au verificat societațile comerciale, mijloacele de transport persoane, dar și zonele aglomerate. Au dat amenzi de peste 50.000 de lei.

- A fost razie in traficul din Timiș joi, 4 noiembrie, in care au fost aplicate peste 550 de amenzi. Un caz grav l-a reprezentat cel al unui tanar de 24 de ani care a urcat la volan deși era drogat. S-a ales cu dosar penal.

- Acțiune a polițiștilor rutieri din Timișoara. Oamenii legii au desfașurat controale in trafic pentru a-i amenda pe șoferii care circula cu viteza mare in oraș sau depașesc neregulamentar.

- Acțiune a polițiștilor rutieri, in Timiș. Oamenii legii i-au vizat pe cei care circula cu viteza prea mare sau depașesc neregulamentar și, in numai cateva ore, au sancționat peste 170 de șoferi. Cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru viteza.

- In cursul zilei de ieri, 16/17 octombrie, in intervalul orar 18.00-01.00, oamenii legii au desfasurat o actiune cu efective marite pe raza de competența a Poliției Municipiului Timișoara, pentru prevenirea infracționalitații stradale, a faptelor cu violența, precum și pentru prevenirea raspandirii virusului…