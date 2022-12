Amenzi de zeci de mii de lei în România. S-au găsit produse expirate, alerta dată de ANPC Zi dificila pentru litoralul romanesc. Inspectorii de la ANPC au pregatit amenzi de zeci de mii de lei, dupa ce au gasit multe nereguli la Targul de Craciun din Constanța. Alimente expirate și condiții insalubre, asta au gasit agenții dupa un control riguros. Mizerie și produse expirate gasite la Targul de Craciun din Constanța Inspectorii […] The post Amenzi de zeci de mii de lei in Romania. S-au gasit produse expirate, alerta data de ANPC appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Mizerie și produse expirate la Targul de Craciun din Constanța. Protecția Consumatorilor a inchis patru operatori economici și a dat amenzi de 21.000 de lei. Neregulile de la Targul de Craciun din Constanța au adus repercurisuni pentru operatorii economici. Protecția Consumatorilor Constanta a sesizat…

- Controalele inspectorilor ANPC s-au mutat din restaurante in Targurile de Craciun, iar cel din Constanța a ramas nesacționat. Dupa un control riguros, inspectorii au gasit mizerie și produse expirate, pe care comercianții le-au pus la vanzare.

