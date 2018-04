Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat, in plenul de luni, o propunere legislativa privind alaptarea in spatii publice care prevede amenzi intre 100 si 2.000 de lei pentru persoanele care evacueaza din spatii publice mamele care isi alapteaza copiii pana in 24 de luni.

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice, dar si amenzi pentru depasirea acestor limite. Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca „modalitatea…

- Amenzi pentru zgomotele mai mari de 35 de decibeli din locuinte Senatul a adoptat, in sedinta de astazi, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare…

- Senatul da unda verde pentru defrișari in ariile protejate, inclusiv in padurile virgine. Un proiect de lege votat de 81 de senatori PSD, ALDE, PNL, PMP și UDMR permite lucrarile de utilitate publica in aceste zone.

- Greenpeace Romania atrage atenția societații civile și Parlamentului Romaniei asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, care vulnerabilizeaza cele mai valoroase paduri din Romania. In contextul in care suprafețele…

- Senatul a respins luni, în calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se interzice firmelor cu actiuni la purtator sa participe la licitatiile publice.

- Senatul a adoptat luni, cu 88 de voturi „pentru”,o propunere legislativa care prevede amenzi mai mari pentru injuraturi, amenintari si gesturi obscene in public, dar si pentru deteriorarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica si rutiera, ori pentru cei care participa…