- Aproape 1.000 de ateliere de reparații din toata țara au fost controlate de inspectorii Registrului Auto Roman in ultimele trei luni, in cadrul unor acțiuni. Sancțiunile au depașit un milion de lei. Inspectorii noștri au gasit neconformitați legate de: – efectuarea de activitati de reparatii fara autorizație…

