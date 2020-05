Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a derulat, in perioada 27-28 mai 2020, o ampla campanie de verificari, la nivelul intregii țari, referitoare la modul in care sunt respectate prevederile legale privind siguranta jucariilor. Aproape 500 de operatori economici au fost verificați, iar la 336 dintre ei au fost constatate abateri de la normele in vigoare.